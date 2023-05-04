المثنى.. تورط 14 منتسباً بجهاز أمني في شبكة "الابتزاز الأمنية" (وثيقة)

شفق نيوز/ كشف محافظ المثنى أحمد منفي جودة، عن تورط 14 منتسباً في جهاز مكافحة الإرهاب مع شبكة ابتزاز يقودها منتسبون أمنيون سبق وأن تم اعتقال بعضهم.

وفي كتاب رسمي وجهه محافظ المثنى إلى قيادة العمليات الخاصة في جهاز مكافحة الإرهاب، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، قال المحافظ "لدى التحقيق مع المفوض (عامر كريم سعد دنوف الجياشي) المنسوب للعمل الى قيادة شرطة محافظة المثنى افاد بأنه قبل فترة قام بالتواصل مع عدد من منتسبي جهاز مكافحة الارهاب في المثنى والمدرجة اسماؤهم ادناه لغرض تسهيل إجراءات عملية منحهم قطع أراض مقابل مبالغ مالية وقدرها ثمانية ملايين دينار عراقي عن كل واحد منهم وفعلاً تم تسليمه المبالغ المذكورة".

وأضاف "نود ان نبين لكم ان عدداً منهم قدموا كتباً تبين عدم استفادتهم من تخصيص قطع الاراضي بالرغم من كونهم مستفيدين سابقاً وبالتالي فإن هذه الكتب المقدمة من قبلهم كتب مزورة ولدى استدعائهم للتحقيق معهم لم يحضروا واتجهوا الى جهة مجهولة راجين التفضل".

ويوم أمس الأربعاء كشف محافظ المثنى أحمد منفي جودة، عن تفكيك شبكة ابتزاز أفرادها منتسبين أمنيين ينتشرون في عدد من المحافظات، مبيناً أن أحدهم يعمل مع مسؤول في ديوان المحافظة.

وقال جودة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تم إلقاء القبض على منتسب أمني يعمل مع أحد المسؤولين في ديوان المحافظة، يقوم بابتزاز المواطنين بحجة تخصيص قطع أراضي سكنية لهم، وتسليمه إلى هيئة النزاهة بحضور قائد الشرطة ومدير الإستخبارات بالمحافظة".

وبين ان "المنتسب أعترف على منتسبين آخرين معه يعملون في أجهزة أمنية خارج المحافظة، وتم إرسال كتاب إلى مراجعهم لغرض تسليمهم إلى الجهات المختصة".