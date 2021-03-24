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بعملية "الأسد المتأهب" القوات العراقية والبيشمركة تقتل 27 إرهابيا

Category: أمـن

Date: 2021-03-24T08:40:51+0000
بعملية "الأسد المتأهب" القوات العراقية والبيشمركة تقتل 27 إرهابيا

شفق نيوز/ أعلن اللواء قوات خاصة يحيى المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة يوم الأربعاء عن مقتل ما لا يقل عن 27 عنصرا من تنظيم داعش بعملية عسكرية مشتركة بين القوات المسلحة العراقية، وقوات البيشمركة في سلسلة جبال مخمور جنوب شرقي مدينة الموصل العاصمة المحلية لمحافظة نينوى.

وباشر جهاز مكافحة الإرهاب عملية "الأسد المُتاهب" في التاسع من شهر آذار الجاري في سلسلة جبال مخمور، وكان الهدف منها ملاحقة بقايا عناصر التنظيم المتشدد.

وقال رسول في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "هذه العملية شهدت أسلوبا تكتيكيا مُتقدما من خلال نشر مفارز قناصين على مسافةٍ من مداخل ومخارج الكهوف والاوكار في المناطق الشاهقة من جبال مخمور  والتي لايُمكن الوصول إليها بالعجلات العسكرية والذي مكن بقايا داعـش من التخفي فيها." 

ووفقا للمتحدث فإن "القوة الجوية العراقية وطيران الجيش العراقي والتحالُف الدولي اشتركت في إسناد رجال جهاز مُكافحة الإرهاب من خلال توجيه (٣١٢) ضربة جوية، كان لها دور مهم من خلال تدمير ( ١٢٠ ) كهفا وموقعا تسببت بقتلهم وهروبهم بعد انهيارها عليهم، فتلقوا نار الحق من قناصي جهاز مُكافحة الإرهاب الأمر الذي دفع عناصر عصابات داعـش إلى إعلان استسلامهم إلى رجالنا الأشاوس".

كما أشار إلى أن "عملية الأسد المُتاهب استمرت  ( ١٤) يومًا قُتل فيها ( ٢٧ ) إرهابيا من داعـش تم رصد قتلهم بشكل مُباشر فيما لم يتسنَ معرفة عدد القتلى الذين طُمرت جُثثهم تحت الصخور الجبلية"، منوها إلى أن "العملية شهدت تنسيقا كبيرا بين جهاز مُكافحة الإرهاب والقوات الأمنية والبيشمركة" . 

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