المتحدث باسم الكاظمي يعلن أسباب زيارة وزير الدفاع لكركوك

شفق نيوز/ أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء قوات خاصة يحيى رسول يوم الخميس أن زيارة وزير الدفاع جمعة عناد برفقة قادة وضباط عسكريين إلى كركوك تأتي للإطلاع على الوضع الأمني في المحافظة.

وقال رسول لوكالة شفق نيوز، إن زيارة عناد لقيادة عمليات المقر المتقدم في كركوك تأتي للاطلاع على الوضع الأمني ومتابعة العمليات العسكرية التي تجري لملاحقة بقايا فلول تنظيم داعش

وأضاف ان وزير الدفاع زار قيادة قاعدة طيران الجيش في كركوك واطلع على احتياجاتها، نافيا في الوقت ذاته أن تهدف الزيارة لتشكيل مراكز عمليات مشتركة بين القوات العراقية والبيشمركة.

ووصل وزير الدفاع العراقي جمعة عناد إلى كركوك، في وقت سابق من صباح اليوم، للاجتماع مع قيادات عسكرية وأمنية.

زار وزير الدفاع جمعة عناد، و محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري، وقائد القوة البرية وقائد طيران الجيش، ومعاون رئيس اركان الجيش وقائد الشرطة الاتحادية اللواء صالح العامري ،قيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك والتقى ،الفريق ركن علي الفريجي وعددا من ضباط قيادة المقر ، وفقا لبيان صادر عن الحكومة المحلية في كركوك.

وعقد وزير الدفاع خلال زيارته اجتماعا موسعا ضم قادة الفرق في الشرطة الاتحادية والجيش العراقي وقائد شرطة كركوك ومديري الاجهزة الامنية والاستخبارية ، وعددا من القيادات الامنية في وزارة الدفاع ومحافظة كركوك .

وتناول الاجتماع بحث الواقع الأمني بالمحافظة والعمليات العسكرية التي يجري تنفيذها وجهود تعزيز الاستقرار والتنسيق بين جميع القطعات العسكرية ضمن قيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة .