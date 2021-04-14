المتحدث باسم الكاظمي يعلن إحباط هجوم "دموي" في ديالى

شفق نيوز / أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، يوم الأربعاء، احباط هجوم "دموي" في محافظة ديالى.

وقال رسول في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، مكنت جهاز مُكافحة الإرهاب من إحباط مُخطط إرهابي لعصابات داعـش التكفيرية كان يستهدف من خلاله المواطنين الذين يتبضعون لشهر رمضان المبارك في إحدى أسواق مُحافظة ديالى".

وأضاف أن "العملية أدت إلى القبض على ارهابي كان يحاول تنفيذ عملية إجرامية، وبحوزته مواد متفجرة لتنفيذ هذه العملية الإرهابية".