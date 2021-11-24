المتحدث باسم الكاظمي يعلن إحباط "عملية إرهابية" في الأنبار

شفق نيوز / أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية، يوم الأربعاء، إحباط عملية إرهابية، وإلقاء القبض على 5 عناصر من تنظيم داعش، فضلاً عن ضبط كدس للسلاح والعتاد، في العاصمة بغداد ومحافظتي الأنبار وكركوك.

وقال الناطق باسم القائد العام اللواء يحيى رسول، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "العملية نفذها جهاز مكافحة الإرهاب، وتمت بتوجيه من القائد العام للقوات المُسلحة، وذلك من خلال نصب كمين مُحكم تم العمل عليه مُنذ مُدة، حيث استطاع خلاله من إحباط مخطط لتنفيذ عملية إرهابية داخل قضاء هيت شمال مدينة الرمادي".

وأضاف رسول، أن "عقب تلك العملية، شرع جهاز مكافحة الإرهاب بعمليتين نوعيتين، الأولى في مُحافظة بغداد - قضاء التاجي والتي تم فيها إلقاء القبض على إرهابي ينتمي لداعـش وبدلالته تم العثور على كدس للأعتدة والأسلحة يضم هاون عيار ٨١ ملم، والثانية في مُحافظة كركوك والتي أُطيح بها بعُنصر إرهابي.

وأشار إلى أن "جهاز مُكافحة الإرهاب له القُدرة الكاملة على إحباط المُخططات الإرهابية التي تستهدف أمن الوطن والمواطن، وأن عملياته دقيقة للغاية، وما يُعرض على المواطنين عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي هو جُزء قليل من عملياته البطولية".