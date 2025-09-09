المتحدث باسم القائد العام: تسوركوف اختطفت على يد خارجين عن القانون وسنلاحقهم

شفق نيوز- بغداد

قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يوم الأربعاء، إن تحرير المواطنة الروسية- الإسرائيلية إليزابيث تسوركوف جاء بعد عملية وصفها بالمعقدة نفذتها الأجهزة المختصة بالتنسيق مع جهات متعددة.

وقال اللواء صباح النعمان، في بيان، إن "مجموعة من الخارجين عن القانون أقدمت في آذار/مارس 2023 على اختطاف المواطنة الروسية إليزابيث تسوركوف، في جريمة لا تعكس حقيقة الواقع الأمني المستتب في مدن العراق"، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية "باشرت عملها بعيداً عن الإعلام حفاظاً على سرية المعلومات وضمان سلامة المختطفة".

وأضاف النعمان أن "جهوداً أمنية واستخبارية مميزة أفضت في 9 أيلول/سبتمبر الجاري إلى كشف مكان احتجازها والوصول إليه، قبل أن يتم تسليمها لاحقاً إلى السفارة الأمريكية التي ستتولى نقلها إلى شقيقتها الحاملة للجنسية الأمريكية"، مشدداً على أن "الأجهزة تواصل ملاحقة جميع المتورطين بهذه الجريمة وتقديمهم للعدالة".

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد أعلن، في منشور على منصة "أكس"، أن "تحرير تسوركوف جاء تتويجاً لجهود كبيرة بذلتها الأجهزة الأمنية على مدى شهور طويلة"، مؤكداً "عدم التهاون في إنفاذ القانون وحماية سمعة العراق والعراقيين".

من جهته، كتب ترامب على حسابه على منصة "تروث" قائلاً: "يسرني أن أبلغكم أن إليزابيث تسوركوف، طالبة في جامعة برينستون، وشقيقتها مواطنة أمريكية قد أُطلق سراحها للتو من قبل كتائب حزب الله".

وأكد أن "تسوركوف بأمان الآن في السفارة الأمريكية في العراق بعد تعرضها للتعذيب لعدة أشهر. سأظل دائماً أقاتل من أجل العدالة، ولن أستسلم أبداً".

وأضاف موجهاً حديثه إلى حماس: "يا حماس، أطلقوا سراح الرهائن، الآن".