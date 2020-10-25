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المتحدث العسكري باسم الكاظمي يصدر تحذيراً شديداً يوجه طلباً للمتظاهرين

Category: أمـن

Date: 2020-10-25T15:33:30+0000
المتحدث العسكري باسم الكاظمي يصدر تحذيراً شديداً يوجه طلباً للمتظاهرين

شفق نيوز/ دعا المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، يوم الأحد، المتظاهرين لفرز من أسماهم بالمشبوهين داخل ساحات التظاهر وتسليمهم للقوات الأمنية.

وقال يحيى رسول في مؤتمر صحفي، "بعد الظهيرة كان هناك من حاول الاساءة إلى التظاهرة، عبر استهداف القوات الامنية بعدد من الرمانات اليدوية محلية الصنع، والحجارة، مما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف القوات الأمنية بعضهم بإصابات فوق المتوسطة".

وأضاف، "ندعو المتظاهرين إلى التعاون مع القوات الأمنية لتسليم لفرز المشبوهين وتسليمهم للقوات الأمنية".

واضاف، "الى الان الامور تحت السيطرة، وكل القطعات الأمنية لا تحمل سلاحاً نارياً بمحيط ساحة التظاهرات، بناء على توجيه من القائد العام للقوات المسلحة، وعليه من سيحاول العبث بسلامة المتظاهرين او استهداف القوات الامنية او القيام بأعمال الحرق او تسليب المنشآت الحكومية أو التعرض للبنايات الحكومية سيلقى رداً حازماً وقوياً، كما أطالب المتظاهرين بعدم التعرض للقوات الامنية".

من جانبه اكد اللواء سعد معن مدير دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، إصابة 43 من القوات الأمنية بسبب استهدافهم بالملوتوف خلال حمايتهم للمتظاهرين.



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