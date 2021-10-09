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المتحدث العسكري باسم الكاظمي ينوه لإرتفاع أصوات بسماء العراق

Category: أمـن

Date: 2021-10-09T09:35:29+0000
المتحدث العسكري باسم الكاظمي ينوه لإرتفاع أصوات بسماء العراق

شفق نيوز/ نوه المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، يوم السبت، المواطنين بحدوث إرتفاع لأصوات الطائرات بسماء العراق غداً.

وقال اللواء يحيى رسول عبدالله، في تنويه صدر عنه اليوم، وورد إلى وكالة شفق نيوز، "نود أن نبين للمواطنين بأن طائرات القوة الجوية ستقوم يوم غد الاحد ١٠ تشرين الاول ٢٠٢١، بالتحليق فوق سماء عدداً من المحافظات وبارتفاع مناسب مما قد يؤدي الى سماع اصوات تلك الطائرات.

وأكد رسول أن "هذه الطلعات الجوية هي طلعات للرصد و الاستطلاع ولتوفير غطاء جوي لحماية عملية الاقتراع العام".

ويخوض العراقيون يوم غد الاحد العاشر من تشرين الاول 2021، انتخابات عامة في عموم البلاد لاختيار مجلس نواب جديد تنبثق عنه حكومة جديدة، وذلك بعد احتجاجات عارمة اطاحت بحكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي.

وصباح أمس الجمعة، انطلق التصويت الخاص لنحو 1.2 مليون ناخب من أفراد الأمن، ونزلاء السجون والنازحين بالمخيمات في عموم البلاد.

ووفق أرقام المفوضية فقد بلغت نسبة المشاركة في الاقتراع الخاص 69 بالمئة، إذ أدلى 821 ألفا و800 ناخب بأصواتهم، من أصل نحو 1.2 مليون ناخب.

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