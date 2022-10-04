المتحدث العسكري باسم الكاظمي يعلن اعتقال "أبو جندل" في نينوى

شفق نيوز/ أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، يوم الثلاثاء، اعتقال قيادي كبير في تنظيم داعش بمحافظة نينوى.

وقال رسول في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "جهاز مكافحة الإرهاب نفذ عملية نوعية جاءت بعد مُتابعة استخبارية دقيقة، أسفرت عن إلقاء القبض على الإرهابي ايمن لطيف المرعاوي المُكنى " أبو جندل " والذي شغل منصب عسكري قاطع القيارة سابقًا والأمني العام لما تُعرف بولاية الأنبار حاليًا، حيث نصب رجال العمليات الخاصة كمين مُحكم تمكنوا فيه من إلقاء القبض على هذا الإرهابـي عند أرساله لمحافظة صلاح الدين لغرض تنفيذ العمليات الإرهابيـة".