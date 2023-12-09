المتحدث العسكري باسم السوداني عن حادثة العمرانية: التحقيق اثبت تقصير مسؤولين أمنيين في ديالى (فيديو)

شفق نيوز/ أعلن المتحدث العسكري بأسم القائد العام للقوات المسلحة يوم السبت، نتائج التحقيق في حادثة العمرانية بمحافظة ديالى.

وقال اللواء قوات خاصة يحيى رسول في مؤتمر صحفي؛ أن "اللجنة التحقيقية في حادثة الاعتداء الإرهابي في العمرانية/محافظة ديالى تثبت تقصير عدد من المسؤولين الأمنيين في المحافظة"، مشيرا إلى اتخاذ إجراءات بحقهم.

وكان مصدر أمني، أبلغ وكالة شفق نيوز في 31 تشرين الثاني الماضي، أن هجوما مزدوجا نفذه مجهولون بعبوتين ناسفتين وأسلحة قنص استهدف مركبة تقل مدنيين بين ناحية الوجيهية وقرية (العمرانية) في المقدادية شمال شرقي ديالى، ما تسبب بسقوط أكثر من 25 شخصاً بين قتيل ومصاب.