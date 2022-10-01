المباشرة بفتح جميع الطرق التي أغلقت بسبب التظاهرات

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني، يوم السبت، بالمباشرة بفتح جميع الطرق في العاصمة بغداد التي أغلقت بسبب التظاهرات.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الامنية باشرت بفتح جميع الطرق تباعاً التي اغلقت بسبب التظاهرات".

وأضاف، أنه "لا يوجد اي قرار حتى الان يخص جسور الجمهورية والسنك والمعلق".

وفي وقت سابق اليوم السبت، استعادت القوات الأمنية العراقية السيطرة على ساحة التحرير وسط بغداد، فيما باشرت بمطاردة مثيري الشغب المندسين بين المتظاهرين.

وفي وقت سابق اليوم، انسحبوا المتظاهرون الذين اتخذوا من ساحة النسور في جانب الكرخ من بغداد مكاناً للتظاهر والاحتجاج، وهم ممن شاركوا في تظاهرات تشرين الأولى، واختاروا هذه الساحة للتظاهر لكون أنصار التيار الصدري اتخذوا من ساحة التحرير مكاناً لتظاهرتهم.

وانطلقت صباح اليوم تظاهرات حاشدة في بغداد وعدداً من المحافظات الوسطى والجنوبية استذكاراً لتظاهرات تشرين التي انطلقت في مثل هذا اليوم من العام 2019.