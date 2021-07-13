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الماء والكهرباء ينهيان حياة شابين في صلاح الدين وديالى

Category: أمـن

Date: 2021-07-13T18:42:47+0000
الماء والكهرباء ينهيان حياة شابين في صلاح الدين وديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدران محليان، يوم الثلاثاء، بمصرع شابين أحدهما غرقاً والآخر بصعقة كهربائية في محافظتي صلاح الدين وديالى.

وقال مصدر محلي في صلاح الدين لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز قسم الشرطة النهرية انتشلت جثة الغريق الشاب محمد سعد محمد من سكنة محافظة السليمانية والذي يعمل في تكريت بعد غرقه في حوض نهر دجلة في اطراف مدينة تكريت".

واضاف، ان "الشرطة النهرية سلمت الجثة لمركز شرطة تكريت لغرض اكمال الاجراءات القانونية بالطب العدلي لمستشفى تكريت التعليمي".

وتشهد غالبية المحافظات العراق الكثير من حوادث الغرق في فصل الصيف بسبب انعدام او قلة المسابح النموذجية ما يدفع الشباب لممارسة هواية السباحة في الانهر والجداول او نتيجة حوادث عرضية.

وفي السياق، أفاد مصدر محلي في ديالى بمصرع شاب جراء صعقة كهربائية في اطراف ناحية المنصورية ٤٥ كم شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "الشاب لقي مصرعه بصعقة كهربائية خلال محاولته تشغيل مضخة ماء صغيرة غطاس في مزرعة تقع في اطراف ناحية المنصورية".

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