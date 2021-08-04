المادة 406 تطيح بمطلوب يختبئ داخل "حفرة" في البصرة

شفق نيوز / أعلنت قيادة عمليات البصرة، يوم الأربعاء، إلقاء القبض على أحد المطلوبين، كان يختبئ داخل حفرة في منزلة بمحافظة البصرة.

وتعاقب المادة (406) من قانون العقوبات العراقي بالاعدام أو السجن المؤبد، كل من قتل نفساً عمداً أي "مع سبق الإصرار أو الترصد"، عبر استعمال مادة سامة أو مفرقعة أو متفجرة، أو إذا كان القتل لدافع "دنيء" أو مقابل أجر، أو اذا استعمل الجاني طرقاً وحشية في ارتكاب الفعل.

وأوضحت القيادة في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المتهم ألقي القبض عليه، وفق المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات الجنائي، وضبط بحوزته أسلحه خفيفة وأعتدة متنوعة".

وأكدت قيادة عمليات البصرة، في بيانها، إحالة المتهم إلى الجهات القضائية المختصة، من قبل "اللواء ٣٦ الآلي".