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قائد عمليات البصرة الجديد يستهل منصبه بـ"وعد ووعيد"

Category: أمـن

Date: 2021-05-14T11:26:22+0000
قائد عمليات البصرة الجديد يستهل منصبه بـ"وعد ووعيد"

شفق نيوز / استهل قائد عمليات البصرة الجديد ، اللواء الركن علي عبد الحسين الماجدي، يوم الجمعة، منصبه بـ"وعد ووعيد".

وتسلم الماجدي، مهام قيادة عمليات البصرة رسمياً أمس الخميس، بدلا عن اللواء الركن أكرم صدام.

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد أقال صدام من منصبه في وقت سابق الخميس على خلفية شن فصائل مسلحة هجوماً على قوة أمنية قادمة من بغداد خلال عملية اعتقال قادة في فصائل مسلحة مطلوبين للقضاء.

ووفق ما أبلغت مصادر أمنية مطلعة وكالة شفق نيوز فإن العملية "فشلت" في تحقيق أهدافها؛ إذ حاصر مقاتلو الفصائل، القوة الأمنية في مجمع القصور الرئاسية في البصرة.

وألقى الكاظمي باللوم على صدام في عدم قدرته على حماية القوات الأمنية في مواجهة الفصائل، وفق المصادر.

وقال اللواء الركن علي الماجدي، وفقا لبيان ورد لوكالة شفق نيوز، "كلفنا بإدارة الملف الأمني لهذة المحافظة المعطاء والعزيزة على نفوس جميع العراقيين".

وأضاف مخاطبا أبناء البصرة، "إخواني سنعمل سوية جاهدين على إيجاد بيئة آمنة ومستقرة للبصرة وسنضع جميع مالدينا من خبرة ودراية في الشأن الأمني، وسنسخر جميع الإمكانات المتاحة لوضع البصرة في أولى المحافظات الآمنة والمستمرة".

وختم الماجدي، حديثه بالقول، "لدينا إطلاع كامل ومعلومات وافية لقاطع عمليات البصرة، وسنكون قريبين ودائمي التواجد في الميدان لفرض الأمن والاستقرار ولحماية المواطن وممتلكاته".

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