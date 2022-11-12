اللواء يحيى رسول يعلن عن اسماء قتلى داعش في عملية "بير أحمد" (صور)

شفق نيوز/ أعلن اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يوم السبت عن عدد من أسماء قتلى تنظيم داعش في العملية التي نفذها جهاز مكافحة الارهاب في قضاء طوز خورماتو بمنطقة بير أحمد.

وذكر رسول ان من بين القتلى "الإرهابي فراس شكر محمود العجيلي المُكنى ( ابو هند ) والذي كان يشغل منصب أمني ماتعرف بولاية صلاح الدين، واجود جاسم محمد صالح العجيلي المُكنى ( ابو سيف ) الاداري العام لما تعرف بولاية صلاح الدين، واحمد علي حمود عياش الفلاح المُكنى ( ابو مسلم ) مسؤول المفارز الأمنية للعصابات الارهابية في قاطع طوز خورماتو، ويحيى عبد الرحمن محمد وليد البياتي ( عُنصر حماية في العصابات الإرهابية)"

ونوه رسول الى أن الجهات المختصة تقوم الآن بعملية التعرُف على باقي الإرهابيين من خلال جمع اشلاء الجثث وفحص الحمض النووي (DNA) .