اللواء معن: التحقيق في حادثة "مجزرة" جبلة سيكون سريعاً وعادلاً ومنصفاً

شفق نيوز/ أكد مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية اللواء سعد معن، يوم الجمعة، أن التحقيق في حادثة "مجزرة" جبلة بمحافظة بابل سيكون سريعاً وعادلاً ومنصفاً.

وقال معن في مقطع مصور ورد لوكالة شفق نيوز، إن "وزير الداخلية ووكيل الوزارة للاستخبارات وصلا اليوم الى موقع المجزرة التي حدثت في ناحية الرشايد في جبلة لتقصي الحقائق والوقوف على ملابسات المجزرة وأن التحقيق جار بأعلى المستويات".

وأضاف أن "هنالك جملة من الإجراءات سيتم اتخاذها بصدد هذا الحادث ولن يكون هناك اي تقصير"، مؤكداً أن "التحقيق سيكون سريعاً وعادلاً ومنصفاً".