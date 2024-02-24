اللواء لطيف عبد الرضا قائداً لشرطة البصرة

شفق نيوز/ أصدر وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، يوم السبت، أمراً بتعيين اللواء لطيف عبد الرضا، بمنصب قائد شرطة البصرة، خلفاً للواء قاسم راشد.

وبحسب مصدر أمني في الوزارة، تحدث لوكالة شفق نيوز، فإن "ثلاثة أسماء كانت على مكتب وزير الداخلية، لمنصب قائد شرطة البصرة، وهم (اللواء علي محسن، اللواء عدنان عبد الرضا، واللواء لطيف عبد الرضا)".

وكانت وزارة الداخلية العراقية، قد نفت الخميس الماضي، إعفاء قائد شرطة البصرة قاسم راشد من منصبه، وأكد الناطق باسم الوزارة أن هذه الأخبار غير صحيحة تماما ولا تمت للواقع بأي صلة، داعيا إلى ضرورة توخي الدقة في نقل المعلومات.