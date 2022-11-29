اللواء حميد مجيد مديرا لمديرية مكافحة الجريمة المنظمة

شفق نيوز/ افاد مصدر مطلع يوم الثلاثاء، بتكليف مدير جديد لمكافحة الجريمة المنظمة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أنه تم تكليف اللواء حميد مجيد حميد بمهام منصب مدير مديرية مكافحة الجريمة المنظمة.

وكشف مصدر مسؤول في وزارة الداخلية العراقية، في وقت سابق من يوم الثلاثاء، عن أبرز المناصب التي طالتها تغييرات أجريت عليها.

وبين المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن أوامر التغيير شملت وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية الفريق احمد ابو رغيف، ووكيل شؤون الشرطة عماد الدليمي، وقائد قوات الحدود حامد الحسيني الحدود، ومديرية مكافحة المخدرات ومديرية شرطة الطاقة، فضلا عن اثنين، من قادة الفرق بالشرطة الاتحادية".

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أعلنت وزارة الداخلية العراقية، صدور أوامر بتغيير عدد من المناصب العليا في مفاصل الوزارة.