اللواء "حمود" قائداً جديداً لشرطة بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بمباشرة اللواء عدنان حمود مهامه قائداً جديداً لشرطة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حمود باشر مهامه خلفاً للواء الركن ماجد الموسوي الذي كلف بالمنصب وفقاً لأمر وزاري في عهد حكومة تصريف الأعمال التي صوت على إلغاءها مجلس الوزراء العراقي امس".

وصوت مجلس الوزراء العراقي، خلال جلسته الاعتيادية التي عقدت امس الثلاثاء، على إلغاء جميع الاوامر الديوانية الصادرة بعد تاريخ 8 تشرين الاول 2021.

ووفقاً للنائب مصطفى سند فأن الاوامر الديوانية والوزارية الملغاة بلغت اكثر من 400 أمر.

ومن ضمن تلك الأوامر الغاء تكليف محافظي النجف وبابل وذي قار وصلاح الدين، اضافة الى اعفاء رئيسي جهاز المخابرات رائد جوحي وجهاز الامن الوطني حميد الشطري، بحسب مصادر مطلعة.