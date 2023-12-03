اللواء باقري يقترح من بغداد إجراء مناورات حدودية مشتركة بين العراق وإيران

شفق نيوز/ اقترح رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، اليوم الأحد، إجراء مناورات مشتركة على الحدود الإيرانية العراقية.

واعتبر اللواء باقري الحدود بين جمهورية ايران الاسلامية والعراق فرصة لزيادة التعاون بين كلا البلدين، وأكد أنها تخدم مصالح الشعبين الشقيقين الايراني والعراقي.

جاء ذلك خلال لقائه صباح اليوم رئيس أركان الجيش العراقي الفريق الركن عبد الأمير يارالله.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن رئيس أركان قوات بلادها، قوله ان العراق يشهد في الوقت الحالي امنا واستقرارا جيدا، حيث أنه يسير في طريق النمو والتطور.

وأضاف ان البلدين يمتلكان تجارب جيدة وقيمة في الحرب ضد الارهاب، لذا بإمكانهما مقاسمة التخطيط الجيد لهذه التجارب القيمة.

بدوره أعرب الفريق الركن يارالله، عن استعداد القوات المسلحة العراقية بشكل كامل لتنمية التعاون العسكري والدفاعي والتدريبي والمناورات المشتركة وتبادل الخبرات مع جمهورية ايران الاسلامية.