اللجنة الأمنية العليا للانتخابات ترفع حالة الإنذار القصوى

شفق نيوز- بغداد

أعلنت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، مساء اليوم الأربعاء، رفع حالة الإنذار القصوى "ج" مع فتح الإجازات للمنتسبين المشاركين في تأمين الاقتراعين الخاص والعام.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن اللجنة وجّهت برفع حالة الإنذار "ج" وفتح الإجازات، مع أهمية الاستمرار في حماية كل الأهداف الحيوية ذات العلاقة بالانتخابات وبشكل خاص مخازن المفوضية في بغداد والمحافظات.

وكانت اللجنة قد أعلنت فرض حالة الإنذار القصوى، في وقت سابق من هذا الأسبوع، في عموم محافظات العراق تمهيداً لإجراء الانتخابات النيابية.

وأعلنت اللجنة في وقت سابق اليوم الأربعاء، نجاح خطة تأمين الانتخابات، مؤكدة استمرارها في عملية نقل المواد الانتخابية وتأمين وصولها إلى المركز الوطني في بغداد.

وتعتبر حالة الإنذار (ج) في العراق، مصطلحاً عسكرياً يعني أقصى وأشد حالات التأهب المحتمل لأي خطر يمس أمن البلاد وسيادته وشعبه.

ويتم التعامل مع الإنذار عبر انتشار شامل للأجهزة الأمنية ضمن مناطق المسؤولية والتحكم بالمداخل والنقاط الأمنية استعداداً لأي طارئ قد يحدث.