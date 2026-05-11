اللجنة الأمنية العليا العراقية الإيرانية تبحث ملف "المعارضة" في إقليم كوردستان

شفق نيوز- بغداد

شددت اللجنة الأمنية العليا العراقية الإيرانية، يوم الاثنين، على أهمية ضبط الحدود بين البلدين والحد من عمليات التسلل، فيما ناقشت ملف الجماعات الإيرانية "المعارضة" المتواجدة في إقليم كوردستان.

وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن اللجنة عقدت اجتماعاً في العاصمة بغداد، بحضور كبار المسؤولين من الجانبين، لبحث عدد من الملفات الأمنية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تنفيذ بنود الاتفاق الأمني بين البلدين، إلى جانب مناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية والتطورات الإقليمية في المنطقة.

وأكد الجانبان على أهمية تعزيز التنسيق الأمني المشترك، وتشديد إجراءات ضبط الحدود، ومنع أي عمليات تسلل أو تحركات للجماعات الإرهابية أو المسلحة التي من شأنها تهديد الأمن والاستقرار في البلدين والمنطقة.

واستعرض الجانب الإيراني، بحسب البيان، معلومات تتعلق بأنشطة بعض الجماعات المسلحة الإيرانية المتواجدة في إقليم كوردستان، حيث تم الاتفاق على مواصلة التنسيق واتخاذ الإجراءات اللازمة، لمعالجة هذا الملف بشكل جذري، بما يضمن منع أي نشاط يهدد الأمن الإقليمي أو يخل باستقرار المنطقة.

من جانبه، جدد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، تأكيد موقف العراق الثابت، المستند إلى الدستور ومبادئ حسن الجوار، برفض استخدام الأراضي العراقية منطلقاً لأي أعمال عدائية أو عمليات أمنية أو عسكرية تستهدف دول الجوار.

وشدد على التزام العراق الكامل بعدم السماح لأي جهة أو جماعة باستغلال أراضيه للإضرار بأمن واستقرار الدول المجاورة، انطلاقاً من حرص بغداد على ترسيخ الأمن الإقليمي، واحترام سيادة الدول، وتعزيز الاستقرار المشترك.