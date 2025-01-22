اللجنة العليا للزيارات تعلن عن خطة أمنية ثلاثية لتأمين محيط بغداد بالكامل

شفق نيوز/ أعلنت اللجنة العليا لتأمين الزيارات المليونية، يوم الأربعاء، عن تنفيذها خطة أمنية من ثلاث مراحل لتأمين العاصمة بغداد، فيما أشارت إلى تنفيذ خطة خدمية اخرى موازية من قبل الجهات المختصة.

وقال الناطق باسم اللجنة العميد مقداد ميري، في كلمة مصورة، وردت لوكالة شفق نيوز، إنه "تم تأمين بغداد والمناطق المحيطة بها لزيارة الإمام الكاظم".

وأضاف "إذ تمت المباشرة بتنفيذ الخطة الأمنية الخاصة بزيارة استشهاد الإمام موسى الكاظم، حيث تضمنت الخطة في مرحلتها الأولى، تنفيذ العمليات الاستباقية والتي سبقت الخطة الأمنية، أما المرحلة الثانية فهي فحص وتجريب القطعات على الأرض وتم إعداد خطة مشابهة للخطة المنفذة حالياً، وتضمنت المرحلة الثالثة، دخول الخطة فعلياً وبدأت جموع الزائرين تتجه نحو مدينة الكاظمية المقدسة".

وتابع أن "هناك انتشاراً للدوائر الاختصاصية كالمرور والدفاع المدني، كما أن هناك خطة للتوعية وأخرى خدمية بموازاة الأمنية تشترك بها عدة وزارات ودوائر، وأهمها أمانة بغداد".

ولفت إلى أن "القائد العام للقوات المسلحة، يشرف على الخطة الأمنية، ولا يوجد أي قطع للطرق مع تسهيل حركة دخول الزائرين"، منوهاً بأنه "في بعض المناطق المحدودة في الكاظمية أو الأعظمية، تفرض الجغرافية في بعض الأوقات، قطوعات معينة وقتية حسب الحاجة لذلك".