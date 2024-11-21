اللجنة العليا تقرر إبقاء حظر التجوال بين المحافظات غداً الجمعة

شفق نيوز/ قررت اللجنة الأمنية العليا للتعداد العام للسكان والمساكن، يوم الخميس، إبقاء حظر التجوال بين المحافظات العراقية ليوم غد الجمعة.

وقال الناطق باسم اللجنة العميد مقداد ميري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "تقرر رفع حظر التجوال الخاص بإجراء عملية التعداد داخل المحافظات فقط اعتبارا من الساعة 12 من ليلة 21/ 22 تشرين الثاني".

واضاف، "تقرر الابقاء على حظر التجوال بين المحافظات ليوم غد الجمعة 22 تشرين الثاني لاكمال انجاز عملية التعداد السكاني".