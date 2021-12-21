اللجنة العسكرية العراقية تزور أربيل لإستكمال عملية انسحاب القوات القتالية للتحالف الدولي

شفق نيوز/ زار وفد من اللجنة الفنية العسكرية العراقية يوم الثلاثاء محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان وذلك لإستكمال عملية انسحاب القوات القتالية للتحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية من العراق.

وضم الوفد نائب قائد العمليات المشتركة، ورئيس جهاز الأمن الوطني، وممثل عن مستشارية الامن القومي، وخلية الإعلام الأمني، ومعاون رئيس اركان الجيش لشؤون العمليات، وعدداً من الضباط، اليوم الثلاثاء، الى محافظة أربيل للإطلاع على الإجراءات والتفاصيل الخاصة بانسحاب قوات التحالف وتحويلها.

وقال خلية الاعلام الأمني العراقي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه بوتيرة عالية تواصل اللجنة الفنية العسكرية العراقية ، إجراءاتها وعملها لمتابعة تنفيذ الاتفاق العراقي مع قوات التحالف الدولي لانسحاب قواتها القتالية والبقاء على بعثاتها الاستشارية، حيث وصل وفد اللجنة إلى أربيل.

ووفقا للبيان فإن هذه الخطوة جاءت بعد أن اكملت اللجنة الفنية العسكرية العراقية جميع الإجراءات المتعلقة بانسحاب قوات التحالف خلال زيارتها يوم ١٨ من الشهر الجاي محافظة الانبار للغرض ذاته، ومتابعة البدء بتسلم الآليات والأجهزة الفنية، فضلا عن التأكيد على بعثة التحالف الدولي المتبقية في العراق والتي تم تحديد مهمتها في تقديم المشورة والمساعدة والتمكين للقوات الأمنية العراقية خلال المرحلة الحالية.