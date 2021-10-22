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الكويت تعتقل مسناً عراقياً حاول إدخال آلاف الحبوب المخدرة

Category: أمـن

Date: 2021-10-22T06:13:25+0000
الكويت تعتقل مسناً عراقياً حاول إدخال آلاف الحبوب المخدرة

شفق نيوز/ تمكن رجال جمارك العبدلي في الكويت من ضبط مقيم عراقي عمره 65 عاما، لدى محاولته إدخال 50 ألف حبة من المؤثرات العقلية من نوع كبتاغون للبلاد.

وبحسب صحيفة "الراي الكويتية" فأنه "خلال قيام فرقة تفتيش الأثر الجمركي بالتدقيق على إحدى الشاحنات القادمة من العراق، أعطى أحد الكلاب البوليسية إشارة نحو خزان ماء أسفل الشاحنة، وبعد فتح الخزان عثر بداخله على 25 لفافة تحتوي على 50 ألف حبة كبتاغون مخدرة".

وذكرت أنه بعد التحقيق الأولي مع المتهم، اعترف أنه "جلب الكمية لصالح مواطن كويتي"، وتم تسليمه للجهات المختصة لاتخاذ اللازم.

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