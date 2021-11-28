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الكوماندوز التركي يسيطر على موقع لحزب العمال في العراق

Category: أمـن

Date: 2021-11-28T09:29:18+0000
الكوماندوز التركي يسيطر على موقع لحزب العمال في العراق

شفق نيوز/ سيطرت قوات الكوماندوز التركية على مغارة يستخدمها قياديون في تحزب العمال الكوردستاني شمالي العراق، وفقا لوزارة الدفاع التركية.

وبثت الوزارة مشاهد للمغارة التي عثر فيها على الكثير من الأسلحة والذخائر ضمنها بنادق مشاة طراز "إم-16".

وأكدت مصادر استمرار عمليتي مخلب الصاعقة ومخلب البرق اللتين انطلقتا في نيسان/أبريل الماضي، بكل حزم، ضد مواقع عناصر الحزب شمالي العراق.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية عن المصادر قولها، إن القوات التركية تواصل دخول مغارات الإرهابيين وتطهيرها واحدة تلو الأخرى، رغم صعوبة التضاريس، خلال عملياتها المستمرة في مناطق "متينا: وأفاشين-باسيان".

وأشار المصادر إلى أن القوات التركية سيطرت مؤخرا على مغارة يلجأ إليها مقاتلو الجزب الفارون في موقع بيسور، بمنطقة عملية مخلب الصاعقة.

ولفتت إلى أن المغارة يستخدمها قياديون في صفوف العمال الكوردستاني بالمنطقة، وعُثر فيها على الكثير من الأسلحة والذخائر والمستلزمات المعيشية.

ونوهت تلك المصادر قيام القوات الخاصة بتدمير المغارة المقسمة إلى "غرف" بحيث لم تعد صالحة للاستخدام.

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