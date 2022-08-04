الكوفة.. القبض على مسلح أطلق النار داخل مقهى بعد مطاردته بالمحافظات

شفق نيوز/ أعلنت شرطة النجف، اليوم الخميس، القبض على مسلح ظهر في مقطع فيديو وهو يطلق النار في مقهى شبابي بعد مطاردته بعدة محافظات.

وقالت في بيان مقتضب ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "المتهم الذي أطلق النار على صاحب كوفي شوب قبل عدة أيام في قبضة العدالة الآن، بعد مطاردته ومتابعته في عدة محافظات ضمن عملية نوعية نفذها مكتب الكوفة لمكافحة الإجرام".

وبينت، أن العملية أشرف عليها قائد شرطة النجف شخصيا"، مشيرة الى "اعلان التفاصيل الكاملة في وقت لاحق".

وفي 17 تموز الماضي، تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر شابا يقتحم مقهى شبابي في النجف حاملا سلاحا رشاشا، ويقوم بإطلاق النار على صاحب المقهى وآخرين متواجدين داخله ما أسفر عن إصابات وهلع.