الكهرباء تكشف تفاصيل تفجير برج للطاقة ببغداد

شفق نيوز/ أصدرت وزارة الكهرباء العراقية، يوم الاحد، بياناً بشأن تعرض برج للطاقة جنوب شرق بغداد الى تفجير بالعبوات.

وقالت وزارة الكهرباء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "خط نقل الطاقة الكهربائية للضغط الفائق ٤٠٠ ك.ف( امين - شرق بغداد رقم ٢) التابع للشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية للمنطقة الوسطى تعرض الى عمل ارهابي تخريبي بتفجير عبوات ناسفة ادت الى تضرر البرج المرقم (٣٦) وانحناء البرج".

واضافت، أن "الملاكات الهندسية والفنية في الشركة العامة المذكورة شرعت الى مكان الحادث بالتعاون مع القوات الامنية والجهد الهندسي للعمل على اعادة تشييد الأبراج المتضررة وتسليك الخط وإعادته للخدمة بأسرع وقت للاستمرار بتجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية".

وأفاد مصدر أمني، يوم الاحد، بأن تفجيراً استهدف برجاً للطاقة الكهربائية في منطقة النهروان جنوب شرقي العاصمة بغداد، وذلك عقب تظاهرات احتجاجية شهدتها المنطقة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن عبوة ناسفة انفجرت، ظهر اليوم، برجاً لنقل الطاقة الكهربائية في منطقة النهروان جنوب شرقي بغداد". وأوضح المصدر، أن الانفجار أدى إلى اضرار مادية كبيرة في البرج"، مشيراً إلى "انهيار البرج بشكل جزئي".

وأغلق محتجون من منطقة النهروان، صباح اليوم، جسري "ديالى والمدائن"، جنوب شرق العاصمة بغداد احتجاجآ على شحة الماء وانعدام الخدمات بينها الطاقة الكهربائية.

ويعد الجسرين طريقين حيويين يربط مناطق جنوب شرق بغداد ومحافظة واسط، بالعاصمة، ما أدى إلى زخم مروري شديد.