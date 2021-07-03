الكهرباء تعلن استهداف خطين ناقلين وخمسة أبراج للطاقة في نينوى وكركوك

شفق نيوز/ أعلنت الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية الشمالية يوم السبت عن استهداف خطين ناقلين للكهرباء وخمسة أبراج للطاقة في محافظتي نينوى وكركوك.

وذكرت الشركة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الجماعات الارهابية تهدف الى اطفاء المنظومة الكهربائية الشمالية بشكل تام في ظل ارتفاع درجات الحرارة، من خلال استهداف خطوط نقل الطاقة الكهربائية الشمالية وبخطة ممنهجة وعدائية لاستنزاف قدرات وإمكانات الشركة لايذاء المواطنين".

وبينت "تعرض يوم امس ليلا الخط الناقل القيارة - سد الموصل جهد (KV400) الى عمل تخريبي بتفجير عبوات ناسفة مما تسبب في سقوط البرج المرقم ٧٣ وتوقف الخط عن العمل تحديدا في منطقة قرية بطيشة التابعة لناحية بادوش في محافظة نينوى".

وأضافت "وفي نفس الليلة تم استهداف الخط الناقل شرق الموصل - سد الموصل جهد (KV400) وتفجير البرج المرقم ٢٨ في منطقة الدرناج مما أدى الى خروج الخط عن الخدمة".

واشارت الشركة الى انه "بعد ان تم استهداف خط القيارة - كركوك جهد (KV400) بتفجير خمسة ابراج على الخط وخروجه عن الخدمة واستهداف خط الشهيد عبد الله القديمة الدور شمال سامراء نزال حقل عجيل النفطي بتفجير ثلاثة ابراج وخروج الخط عن العمل".

وأكدت انه "على الفور وجه المدير العام المهندس خالد غزاي بتشكيل خلية ازمة في جميع محافظات المنطقة الشمالية ضمن قاطع مسؤولية الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية الشمالية وبرئاسته من أجل اعادة اعمار ما دمرته العناصر التخريبية واعادة الخطوط للخدمة بأسرع وقت وبمساندة القوات الامنية للحفاظ على منظومة نقل الطاقة الكهربائية للاستمرار بتجهيز المواطنين بالطاقة و نحن نمر بوقت الذروة في فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة العالية خدمة للصالح العام".