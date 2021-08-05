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الكهرباء العراقية: التفجيرات الممنهجة تحولت إلى أبراج غربي البلاد (صور)

Category: أمـن

Date: 2021-08-05T11:58:01+0000
الكهرباء العراقية: التفجيرات الممنهجة تحولت إلى أبراج غربي البلاد (صور)

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الكهرباء العراقية، يوم الخميس، أن "الهجمة الممنهجة" استهدفت خطوط نقل الطاقة الكهربائية في المنطقة الغربية من البلاد، بالتزامن مع الهجمات التي طالت المنطقة الشمالية لتكن من نصيب خط (حديثة- قائم) ٤٠٠ ك.ف .

وكانت وزارة الكهرباء، قد أعلنت في وقت سابق اليوم،  أن تفجيرات "ممنهجة"  طالت 13 برجاً خلال 48 ساعة في محافظات صلاح الدين وكركوك ونينوى.

وقالت في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن مسلسل تفجير ابراج نقل الطاقة الكهربائية اخذت حلقاته تتسلسل مابين المناطق الشمالية والغربية، هدفه فصل المنظومة الوطنية مابين المحافظات وايقاف مشاريع وزارة الكهرباء واستنزاف قدراتها وإمكانياتها وانهاك ملاكاتها .

وأوضحت أن خط نقل الطاقة الكهربائية الضغط الفائق ( حديثة- قائم) ٤٠٠ ك.ف الناقل لجهد ١٣٢ ك.ف  التابع للشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية في المنطقة الوسطى تعرض صباح اليوم، الى عمل ارهابي تخريبي ادى الى تضرر الابراج (٧٩) نوع (XYC )و(٧٨) نوع (XYA) وتفجير ارجل عدد اثنان للبرج (٧٧) نوع (XYA) ولازال الكشف مستمراً للوصول الى البرج (١٧٠) علما انه تم الكشف من جهة القائم على البرج (٢٦٦) الى برج (١٧٠)في منطقة حديثة بمحافظة الانبار.

وأكدت أن الملاكات الهندسية والفنية في قسم الخطوط التابع لفرع شبكات الانبار احد فروع الشركة العامة ذاتها، توجهت الى مكان الحادث رفقة القوات الامنية والجهد الهندسي لأجراء الكشف الحراري العاجل على الخطوط الناقلة، وبعد اكمال مسح المنطقة سيتم التنسيق مع مركز السيطرة الوطنية لصيانة الابراج واعادة الاعمار واعادة الخط الى العمل.

 

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