الكلاب البوليسية تضبط أجنبياً بحوزته مخدرات في منفذ حدودي مع إيران

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة ديالى، يوم الثلاثاء، أن مفارز قسم الكلاب البوليسية، بالتعاون مع الجهات الأمنية في منفذ المنذرية الحدودي، ألقت القبض على متهم أجنبي الجنسية بحوزته مادة مخدرة.

وذكرت القيادة في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن "العملية جاءت تنفيذًا لتوجيهات قائد شرطة ديالى اللواء الركن محمد كاظم عطية، وأسفرت عن ضبط مادة مخدرة من نوع الخشخاش تزن 2 جرام بحوزة المتهم".

وأضاف البيان أن "هذه الجهود تأتي ضمن المساعي المتواصلة لمكافحة تهريب وتداول المواد المخدرة، وتعزيز الأمن والاستقرار داخل المحافظة والمنافذ الحدودية".