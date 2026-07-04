الكشف عن هوية عنصر "داعش" الذي قُتل شمالي كركوك

شفق نيوز- كركوك

كشف مصدر أمني، يوم السبت، عن هوية عنصر تنظيم "داعش"، الذي قُتل خلال العملية الأمنية التي نفذها جهاز مكافحة الإرهاب في ناحية التون كوبري شمالي محافظة كركوك.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "إجراءات التدقيق والتحقيق أسفرت عن التعرف على هوية العنصر الإرهابي، وتبين أنه يدعى فلاح حسين محمد ثلج الجبوري، من مواليد عام 1984، ومن سكنة قرية العيثة التابعة لقضاء الشرقاط في محافظة صلاح الدين".

وأضاف أن "العنصر قُتل خلال عملية نوعية نفذها جهاز مكافحة الإرهاب في قرية قرة سالم التابعة لناحية التون كوبري ضمن قضاء الدبس، استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة".

وأشار المصدر إلى أن "الأجهزة الأمنية تواصل التحقيقات لاستكمال الإجراءات القانونية، فضلاً عن متابعة أي ارتباطات محتملة للعنصر القتيل مع خلايا تنظيم داعش التي تنشط في بعض المناطق الوعرة الواقعة بين محافظتي كركوك وصلاح الدين".

وأوضح أن العملية تأتي ضمن سلسلة عمليات استباقية تنفذها القوات الأمنية لملاحقة فلول تنظيم داعش، وتجفيف منابع نشاطه، ومنع إعادة تنظيم صفوفه في المناطق التي ما تزال تشهد تحركات متفرقة للعناصر الإرهابية.

وأفاد مصدر أمني، في وقت سابق اليوم السبت، بمقتل أحد عناصر تنظيم داعش خلال عملية أمنية نفذها جهاز مكافحة الإرهاب في أطراف ناحية آلتون كوبري شمالي محافظة كركوك، موضحاً أن قوة من الجهاز اشتبكت مع العنصر الإرهابي أثناء مداهمة موقع كان يتحصن فيه، ما أدى إلى مقتله في الحال، دون تسجيل إصابات أو خسائر في صفوف القوة المنفذة.