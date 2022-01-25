الكشف عن هوية داعشيين قُتلا في صلاح الدين ..أحدهما أُطلق سراحه بعد 11 سنة في السجن

شفق نيوز/ كشف مصدر امني في صلاح الدين، يوم الثلاثاء، هوية اثنين من قيادات داعش قضيا بضربة جوية شمالي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "الطيران العراقي وجه ضربة لوكر داعش في قرية المصلخة في اطراف قضاء بيجي شمالي صلاح الدين مما أسفر عن مقتل اثنين من قيادات داعش احدهما يُدعى (صعب محمد علي نصيف)، و (يسكن قرية غريب /عفيصة) في كركوك تم اطلاق سراحة قبل ستة أشهر من سجن سوسة في السليمانية بعد أن قضى مدة 11 سنة في السجن".

والثاني يُدعى (خليل ابراهيم حمادي عبد الرحمن)، و (يسكن قرية المصلخة) غربي قضاء بيجي، وفقا للمصدر.

يذكر ان الطيران الحربي العراقي وجه ضربات جوية مكثفة معاقل تنظيم داعش في ديالى وصلاح الدين وشمالي بغداد خلال الـ 72 الساعة الماضية.