سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الكشف عن هوية داعشيين قُتلا في صلاح الدين ..أحدهما أُطلق سراحه بعد 11 سنة في السجن

Category: أمـن

Date: 2022-01-25T07:45:00+0000
الكشف عن هوية داعشيين قُتلا في صلاح الدين ..أحدهما أُطلق سراحه بعد 11 سنة في السجن

شفق نيوز/ كشف مصدر امني في صلاح الدين، يوم الثلاثاء، هوية اثنين من قيادات داعش قضيا بضربة جوية شمالي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "الطيران العراقي وجه ضربة لوكر داعش في قرية المصلخة في اطراف قضاء بيجي شمالي صلاح الدين مما أسفر عن مقتل اثنين من قيادات داعش احدهما يُدعى (صعب محمد علي نصيف)، و (يسكن قرية غريب /عفيصة) في كركوك تم اطلاق سراحة قبل ستة أشهر من سجن سوسة في السليمانية بعد أن قضى مدة 11 سنة في السجن".

والثاني يُدعى (خليل ابراهيم حمادي عبد الرحمن)، و (يسكن قرية المصلخة) غربي قضاء بيجي، وفقا للمصدر.

يذكر ان الطيران الحربي العراقي وجه ضربات جوية مكثفة معاقل تنظيم داعش في ديالى وصلاح الدين وشمالي بغداد خلال الـ 72 الساعة الماضية.

related

داعش يهاجم الشرطة ويوقع 7 ضحايا وجرحى في صلاح الدين

Date: 2021-12-27 17:17:24
داعش يهاجم الشرطة ويوقع 7 ضحايا وجرحى في صلاح الدين

تفاصيل هجوم صلاح الدين وحصيلة جديدة

Date: 2021-01-23 20:21:47
تفاصيل هجوم صلاح الدين وحصيلة جديدة

تفجير يودي بحياة صيادي سمك شرقي صلاح الدين

Date: 2021-06-19 07:52:58
تفجير يودي بحياة صيادي سمك شرقي صلاح الدين

ضحايا وجرحى بهجوم لداعش على نقاط عسكرية في صلاح الدين

Date: 2021-10-27 15:26:31
ضحايا وجرحى بهجوم لداعش على نقاط عسكرية في صلاح الدين

ضحية وجرحى من الجيش العراقي بهجوم لداعش بين ديالى وصلاح الدين

Date: 2021-10-03 17:27:11
ضحية وجرحى من الجيش العراقي بهجوم لداعش بين ديالى وصلاح الدين

سقوط ضحية من الحشد برصاص داعش في صلاح الدين

Date: 2021-12-18 19:14:46
سقوط ضحية من الحشد برصاص داعش في صلاح الدين

سقوط جندي عراقي ضحية وإصابة اخرين باشتباك مع داعش في طوزخورماتو

Date: 2021-03-24 19:16:29
سقوط جندي عراقي ضحية وإصابة اخرين باشتباك مع داعش في طوزخورماتو

مقتل حارس محطة وقود برصاص داعش في صلاح الدين

Date: 2021-08-07 19:44:44
مقتل حارس محطة وقود برصاص داعش في صلاح الدين