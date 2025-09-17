الكشف عن هوية القيادي بتنظيم داعش الذي قُتل بغارة كركوك

شفق نيوز- كركوك

كشفت مصادر أمنية، يوم الأربعاء، عن هوية أحد أبرز عناصر تنظيم داعش الذين قُتلوا في الغارة الجوية التي استهدفت مضافة للتنظيم في الجزء الشرقي من وادي الشاي قرب محافظة كركوك أمس الثلاثاء.

وذكرت المصادر لوكالة شفق نيوز، أن "القتيل هو الإرهابي الملقب بـ(أبو عبد الرحمن) وهو من قيادات الصف الثاني من التنظيم، عراقي الجنسية، عمل ضمن عدة مواقع في التنظيم الارهابي، منها ديوان الحمد والمال وكتيبة الذئاب المنفردة التي شكلها التنظيم، ويعد من القيادات البارزة للتنظيم في المنطقة".

وبحسب المصادر، فقد "كان أبو عبد الرحمن يقود خلية نائمة تتولى تنسيق تحركات مسلحين، فضلاً عن تنفيذ عمليات استهداف ضد القوات الأمنية والمدنيين على حد سواء".

وأضافت أن "أبو عبد الرحمن يُعتبر حلقة وصل مهمة بين ما تبقى من عناصر التنظيم في كركوك وصلاح الدين"، مشيرة إلى أن "مقتله يشكل ضربة نوعية للتنظيم، إذ كان مسؤولاً عن تأمين المضافات السرية وإدارة شبكة من المتعاونين المحليين".

وكانت الضربة الجوية التي نُفذت مساء أمس قد أسفرت عن مقتل ثلاثة إلى أربعة من عناصر داعش، قبل أن تعقبها عملية ميدانية مشتركة للجيش العراقي والبيشمركة للتأكد من نتائجها وتمشيط المنطقة بحثاً عن مضافات أو أنفاق مخفية.

يُذكر أن وادي الشاي لطالما مثّل معقلاً مهماً لفلول التنظيم، نظراً لطبيعته الجغرافية المعقدة ووعورة مسالكه، ما يجعله هدفاً دائماً للعمليات العسكرية المشتركة.