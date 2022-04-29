الكشف عن نتائج التحقيق بانفجار استهدف المجموعة الثقافية في نينوى

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني رفيع المستوى، يوم الجمعة، عن نتائج التحقيقات الخاصة بالانفجار الذي استهدف شارع المجموعة الثقافية بمحافظة نينوى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الامنية اكتشفت أن العجلة التي انفجرت تحمل لوحات مزورة وارقامها تعود لعجلة اخرى صاحبها في صلاح الدين".

واوضح المصدر ان "الشكوك في العجلة باتت تؤكد انها مفخخة خصوصاً ان صاحبها او من ركنها في الشارع قد اختفى ولم يعد مطلقاً".

هذا وقد قال محافظ نينوى يوم امس الخميس، في بيان له إن عجلة نوع اوبل انفجرت بسبب منظومة غاز والتحقيقات جارية لمعرفة عائدية المركبة. وتسبب الانفجار بإصابة 3 أشخاص بينهم امرأة.

وهذه هي العجلة الثانية التي تفجر بهذه الطريقة باستخدام منظومات الغاز بعد تفجير عجلة قبل عدة أشهر في شارع الزهور قرب مطعم سيدتي الجميلة والتي قالت الجهات الامنية انها انفجرت فيها منظومة غاز لكن تبين أنها عجلة تحمل لوحات مزورة آنذاك ولم يُكشف عن نتائج التحقيقات.