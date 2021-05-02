الكشف عن موقع إطلاق صاروخيّ مطار بغداد الدولي

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بوضع اليد على موقع انطلاق صاروخين استهدفا محيط مطار بغداد الدولي.

وكانت خلية الإعلام الأمني، أكدت سقوط صاروخ نوع (كاتيوشا) قرب مطار بغداد الدولي، بينما تمكنت القوات الأمنية المختصة من تدمير صاروخ آخر في الجو قبل سقوطه قرب المطار، بحسب بيان للخلية.

وبهذا الخصوص، أبلغ المصدر الأمني وكالة شفق نيوز، أن الخبراء المختصين حددوا موقع انطلاق الصاروخين ضمن مقتربات قضاء ابو غريب غربي العاصمة بغداد.

وفي الثالث والعشرين من نيسان المنصرم، أظهرت وثيقة لمديرية الاستخبارات العسكرية، تحصلت عليها وكالة شفق نيوز، عن نية ما وصفته بجماعات خارجة عن القانون باستهداف المنطقة الخضراء ومطار بغداد الدولي.

وأوردت الوثيقة نية تلك الجماعات شن الهجمات عبر صواريخ كاتيوشا عبر 15 منطقة ببغداد من بينها قضاء ابو غريب.

وتتكرر الهجمات الصاروخية التي يشنها في الغالب مسلحون عراقيون موالون لإيران على السفارة الأمريكية ببغداد وقواعد عسكرية تضم قوات التحالف الدولي المناهض لـ"داعش" الإرهابي، وخاصة الأمريكية.

وتزايدت وتيرة هذه الهجمات منذ اغتيال كل من قائد "فيلق القدس" الإيراني، قاسم سليماني، والقيادي بهيئة "الحشد الشعبي" العراقية، أبو مهدي المهندس، في غارة جوية أمريكية ببغداد، في 3 يناير/ كانون الثاني 2019.