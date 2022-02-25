الكشف عن معلومات استخبارية تفيد بتسلم عناصر لداعش ستراً ناسفةً في بغداد

شفق نيوز / كشف مصدر امني، يوم الجمعة، عن وجود معلومات استخبارية تفيد بعزم عناصر من تنظيم (داعش) القيام بعمليات انتحارية بسترات مفخخة جرى تسلمها مؤخرا، لاستخدامها ضد الزائرين المشاركين في زيارة الامام موسى الكاظم خلال اليومين المقبلين.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن إسمه لوكالة شفق نيوز إن " معلومات استخبارية دقيقة تفيد بقيام أحد عناصر تنظيم (داعش) بتسليم ( ٤ ستر ناسفة) من قضاء المدائن او ما يعرف (ولاية الجنوب) ضمن تصنيفات التنظيم، إلى عنصر آخر في (داعش) في منطقة كراج النهضة، وسط بغداد".

وأضاف المصدر أن "هذه الستر المفخخة سيتم استخدامها خلال ٤٨ ساعة القادمة لاستهداف زائري الامام موسى الكاظم".