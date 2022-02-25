سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الكشف عن معلومات استخبارية تفيد بتسلم عناصر لداعش ستراً ناسفةً في بغداد

Category: أمـن

Date: 2022-02-25T13:34:05+0000
الكشف عن معلومات استخبارية تفيد بتسلم عناصر لداعش ستراً ناسفةً في بغداد

شفق نيوز / كشف مصدر امني، يوم الجمعة، عن وجود معلومات استخبارية تفيد بعزم عناصر من تنظيم (داعش) القيام بعمليات انتحارية بسترات مفخخة جرى تسلمها مؤخرا، لاستخدامها ضد الزائرين المشاركين في زيارة الامام موسى الكاظم خلال اليومين المقبلين.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن إسمه لوكالة شفق نيوز إن " معلومات استخبارية دقيقة تفيد بقيام أحد عناصر تنظيم (داعش) بتسليم ( ٤ ستر ناسفة) من قضاء المدائن او ما يعرف (ولاية الجنوب) ضمن تصنيفات التنظيم، إلى عنصر آخر في (داعش) في منطقة كراج النهضة، وسط بغداد".

وأضاف المصدر أن "هذه الستر المفخخة سيتم استخدامها خلال ٤٨ ساعة القادمة لاستهداف زائري الامام موسى الكاظم".

 

related

"داعش" يهاجم منزلين على تخوم بغداد ويوقع ضحايا

Date: 2020-10-20 15:24:14
"داعش" يهاجم منزلين على تخوم بغداد ويوقع ضحايا

إنطلاق عملية أمنية واسعة في مناطق غرب بغداد

Date: 2021-02-10 05:05:47
إنطلاق عملية أمنية واسعة في مناطق غرب بغداد

الإجهاز على "داعشي" خلال محاولة تسلل شمال بغداد

Date: 2021-09-27 19:57:47
الإجهاز على "داعشي" خلال محاولة تسلل شمال بغداد

بغداد.. الإطاحة بـ"أبو ياسر" ناقل عبوات داعش

Date: 2021-11-03 12:31:41
بغداد.. الإطاحة بـ"أبو ياسر" ناقل عبوات داعش

مجلة أميركية: متى تفرج تركيا عن الآيزيديات؟

Date: 2019-12-22 08:42:02
مجلة أميركية: متى تفرج تركيا عن الآيزيديات؟

الإطاحة بـ"شرعي جنوب الكرخ".. وداعش يختطف مواطنا في كركوك

Date: 2022-01-10 07:39:36
الإطاحة بـ"شرعي جنوب الكرخ".. وداعش يختطف مواطنا في كركوك

مسلحون يغتالون "مخبراً" شمال بغداد

Date: 2020-10-29 19:03:21
مسلحون يغتالون "مخبراً" شمال بغداد

توجيه ضربتين جويتين لداعش في بغداد

Date: 2022-01-12 21:03:31
توجيه ضربتين جويتين لداعش في بغداد