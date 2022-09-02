الكشف عن لغز جثة على ضفاف النهر في الموصل: انتحر بسبب المشاكل

شفق نيوز/ كشف مصدر في محافظة نينوى يوم الجمعة، عن تفاصيل الجثة التي عثر عليها قبل 48 ساعة بمنطقة حاوي الكنيسة في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء الماضي.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان "الجثة تم التعرف عليها وهي لمنتسب في الفرقة المشاة 16 من اهالي كركوك ودوامه في مقر الفرقة بالجانب الأيسر من مدينة الموصل".

وبين المصدر؛ ان "فريق التحقيق من شرطة نينوى استدعى فريقا من الغواصين للبحث عن الأدلة قرب ضفة النهر وعثر على سلاح مسدس قرب مكان العثور على الجثة".

وأضاف أنه "تبين من تقرير الطب العدلي ان المنتسب قد انهى حياته منتحراً برصاصة اطلقها على نفسه من ذات المسدس الذي عثر عليه".

وأشار المصدر إلى ان "ذوي المنتحر جاءوا لاستلام الجثة وقالوا ان ابنهم كان يعاني من مشاكل عديدة و رجحوا أنها السبب التي دفعته للانتحار".

هذا ولم يدلِ المصدر بتفاصيل المشاكل التي يعاني منها الجندي المنتحر احتراماً للخصوصية.