الكشف عن قاتل المنتسب الأمني شرقي بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الجمعة، بأن قوة أمنية ألقت القبض على امرأة قامت بقتل زوجها المنتسب لدى وزارة الداخلية، شرقي العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عناصر الشرطة تمكنت من القبض على امرأة أقدمت على قتل زوجها المنتسب في الداخلية ضمن منطقة الرئاسة في العبيدي شرقي بغداد".

ولفت المصدر إلى أن "المرأة اعترفت بجريمتها التي أكدت أنها كانت بسبب خلافات عائلية".

وكان مصدر أمني في بغداد، قد أفاد في وقت سابق من اليوم الجمعة، بمقتل منتسب في وزارة الداخلية بظروف غامضة شرقي العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "منتسباً في وزارة الداخلية وُجد مقتولاً داخل منزله في منطقة العبيدي شرقي بغداد بظروف غامضة".

وأشار إلى أن "قوة أمنية وصلت مكان الحادث ونقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث".