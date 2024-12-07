"لا يوجد استهداف لقاعدة عسكرية".. مسؤول أمني يكشف تفاصيل "انفجار في مطار بغداد"

شفق نيوز/ كشف مصدر امني مسؤول، يوم السبت، سبب وقوع انفجارات بالقرب من مطار بغداد الدولي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن ما تم سماعه صباح اليوم ناجم عن تفجير مخلفات حربية بمحيط مطار بغداد الدولي.

وأضاف أن الحديث عن استهداف قاعدة الدعم اللوجستي للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بصاروخ غير صحيح.

في غضون ذلك أكدت خلية الاعلام الامني العراقي في بيان، ان الجهات الأمنية المختصة نفذت عملية إتلاف تحت السيطرة لمخلفات حربية في منطقة الاتلاف في منطقة "ابو غريب" غربي العاصمة بغداد..

وكانت وسائل إعلام عربية ومحلية قد تناقلت في وقت سابق من صباح اليوم أنباء بإطلاق صفارات الإنذار اثر تعرض محيط مطار بغداد الدولي الى هجوم صاروخي.