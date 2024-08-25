الكشف عن سبب تحرك الحشد في مناطق التماس مع البيشمركة على حدود ديالى

شفق نيوز/ نفى مصدر مطلع، يوم الأحد، وجود احتكاك بين قوات الحشد الشعبي والبيشمركة على حدود محافظة ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الأنباء التي تحدثت عن وجود احتكاك بين قوات البيشمركة وقوات الحشد الشعبي في أطراف مناطق (قرة تبة) شمال شرقي ديالى غير صحيحة وكل قوة تستقر في مواقعها بتنسيق مشترك لبسط الأمن".

وأضاف أن "ماحدث هو وصول قوة خاصة من الحشد الشعبي الى منطقة خالية أمنيا بين مناطق التماس مع البيشمركة تسمى قرية (السيد) وفيها بئر للنفط".

وأشار المصدر الى أن "القوة التي وصلت الى القرية، وبسطت سيطرتها عليها بعد ورود معلومات عن قيام جهات مجهولة بعمليات تهريب للنفط الخام من البئر الذي لم يستثمر بعد".