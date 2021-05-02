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الكشف عن أسبابها.. وزير الدفاع التركي يتفقد قاعدة عسكرية في إقليم كوردستان

Category: أمـن

Date: 2021-05-02T19:34:33+0000
الكشف عن أسبابها.. وزير الدفاع التركي يتفقد قاعدة عسكرية في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ تفقد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، يوم الأحد، قاعدة عسكرية لبلاده داخل اراضي إقليم كوردستان رفقة رئيس أركان الجيش يشار غولر، وقائد القوات البرية أوميت دوندار.

وخلال تفقده لقاعدة "بيليتش تبه" في إقليم كوردستان، تعهد أكار في كلمة ألقاها أمام الجنود، بعزم أنقرة على "إنهاء الإرهاب وتوفير السلام للمنطقة بأسرع وقت".

والتقى وزير الدفاع التركي، قائد فرقة المشاة الـ 23 اللواء إدريس أجار تورك، واستمع لإحاطة عن سير عملتي مخلب "البرق" و"الصاعقة".

وعقب ذلك، شارك أكار، الجنود طعام الإفطار الرمضاني في القاعدة، وأكد أن "الجيش التركي ينفذ مهمات في غاية الأهمية شمالي العراق".

وعن علاقة أنقرة مع الكورد، قال الوزير التركي "ليس لدينا أي مشكلة مع أشقائنا الكورد، وهدفنا الوحيد هو القضاء على الإرهاب"، بحسب قوله.

وفي وقت لاحق من يوم الأحد، أجرى أكار، زيارة إلى مقر قيادة العمليات الجوية لمخلب "البرق" و"الصاعقة" (الجارية شمالي العراق)، في ولاية أسكي شهير غربي تركيا.

وأطلقت تركيا عمليتي مخلب "البرق" و"الصاعقة"، في 23 نيسان الماضي، بشكل متزامن ضد حزب العمال الكوردستاني، في مناطق "متينا" و"أفشين-باسيان"، بإقليم كوردستان.

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