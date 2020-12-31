الكشف عن حادثة قتل فتاة في بغداد زعم اهلها انها انتحرت شنقا

شفق نيوز/ فككت مديرية شرطة منطقة الشعب في بغداد يوم الخميس لغز وفاة فتاة شابة شنقا في دارها الكائن باطراف المنطقة التي تقع شمالي العاصمة حيث زعم اهلها انه حادث انتحار.

هذا ولم تتولد القناعة لدى المحققين بالرواية التي سردها ذوو الفتاة ليأمر قائد شرطة بغداد بتشكيل فريق من كبار الضباط المحققين برئاسة مدير شرطة الشعب.

وقالت شرطة بغداد في بيان اليوم انه وبوقت قياسي تم كشف خيوط الجريمة والتوصل الى الجناة والقبض عليهم متخفين في احد البيوت ضمن دور التجاوز في حي اور شرقي العاصمة. ليثبت ان الحادث جنائي وليس انتحار.