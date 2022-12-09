الكشف عن حادثة قتل "غامضة" لامرأة أجهز عليها زوجها وسجلت على أنها انتحار في بغداد

شفق نيوز/ أفادت مديرية مكافحة إجرام بغداد، يوم الجمعة، أن مفارزها تمكنت من الكشف عن جريمة قتل غامضة لفتاة حصلت ضمن منطقة الحبيبية شرقي العاصمة سُجلت على أنها انتحار.

وذكرت المديرية في بيان اليوم، أنه "لغموض الحادث أحيلت الأوراق التحقيقية الخاصة بالقضية إلى مكتب مكافحة إجرام الحبيبية، حيث تم تشكيل فريق عمل والانتقال الى محل الحادث، وبعد التحري وجمع المعلومات، تبين أن الحادث جنائي وليس انتحار".

ووفقا للبيان فإنه "لدى التعمق بالتحقيق مع المتهم ومواجهته بالأدلة المتحصلة أعترف صراحة بقتل المجنى عليها زوجته".

وأضاف البيان أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتوقيفه وفق أحكام المادة 405 من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل .