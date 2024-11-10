الكشف عن حادثة قتل أُسرة بالكامل وحرق دارها في سامراء

شفق نيوز/ افادت مكافحة إجرام بغداد، يوم الأحد، بالكشف عن حادث قتل أُسرة بالكامل وحرق دارها ضمن ناحية العباسية في قضاء سامراء التابع لمحافظة صلاح الدين.

وأوضحت المديرية في بيان اليوم، أنه تم ضبط وتحريز المبارز الجرمية بالكامل من موقع الحادث بحضور الأدلة الجنائية، ولدى مواجهة المتهم بالأدلة اعترف صراحة بقتله الأسرة وحرق دارها.

ووفقا للبيان فقد، دونت أقواله بالاعتراف ابتدائياً وصدقت قضائياً، مشيرا إلى أنه تم إجراء كشف الدلالة وجاء مطابقاً للحقيقة والواقع واعترافه، وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة (406) من قانون العقوبات.

هذا ولم تشر المديرية الى عدد الأُسرة التي تم قتلها، والأسباب التي دفعت المتهم لارتكاب الجريمة.

وكان مصدر في الشرطة العراقية قد أفاد، في تاريخ 20 من شهر آب/أغسطس، بمقتل ما لا يقل عن ستة أفراد من أُسرة واحدة على أيدي مسلحين متنكرين بالزي العسكري، وذلك في قضاء سامراء التابع لمحافظة صلاح الدين.

وأعلن المتحدث باسم الداخلية و خلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري في بيان في حينها أن: وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وجّه بتشكيل لجنة تحقيقية برئاسة وكيل الوزارة لشؤون الشرطة لمعرفة ملابسات حادث مقتل أسرة بالكامل في قضاء سامراء، مضيفا أنه قد باشرت اللجنة اعمالها.

بدورها قالت خلية الاعلام الامنية في بيان أنه، تم التوصل الى خيوط مهمة في هذا الحادث، وإلقاء القبض على عدد من المشتبه بتورطهم وعلاقتهم بالحادث الذي تشير معلوماته الأولية وبحسب المعطيات على أنه جنائي.