سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الكشف عن جريمة قتل غامضة لحدث والقبض على الجاني في بغداد .. صورة + 18

Category: أمـن

Date: 2021-04-09T07:14:10+0000
الكشف عن جريمة قتل غامضة لحدث والقبض على الجاني في بغداد .. صورة + 18

شفق نيوز/ أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد يوم الجمعة أن مفارزها تمكنت من كشف جريمة قتل غامضة لحدث قضى خنقا بقطعة قماش، والعثور على جثته مرمية في موقع للطمر الصحي في منطقة المعامل شرقي العاصمة بغداد.

وقالت المديرية في بيان اليوم، "فبعد إحالة الأوراق التحقيقية الى مكتب مكافحة إجرام حسينية المعامل والمباشرة بتشكيل فريق عمل للتحقيق بالحادث والتحري وجمع المعلومات التي أثمرت بالتوصل الى المتهم الجاني وإلقاء القبض عليه، واعترف بعد مواجهته بالأدلة والتعمق بالتحقيق معه بقيامه باستدراج المجنى عليه إلى داره من خلال استئجاره بحجة التوصيل.

واوضح البيان انه بعد التمكن من المجنى عليه داخل الدار قام بربط يديه بأسلاك كهربائية وخنقه بواسطة قطعة قماش ووضع فراش ثقيل واغراض فوقه للتأكد من قتله وسرقة دراجة المجنى عليه والتي يعمل بها للأجرة ثم إخراج جثته ورميها في منطقة بعيدة تستخدم للطمر الصحي، ليتم تدوين أقوال المتهم بالاعتراف وتصديقها قضائيا أمام قاضي التحقيق وقرر توقيفه عن جريمة القتل العمد استنادا لأحكام المادة ٤٠٦ ق.ع.

related

في بغداد والبصرة .. إبطال مفعول 3 قنابل وتحرير فتاة اختطفتها عصابة منذ 4 اشهر

Date: 2020-12-06 06:20:28
في بغداد والبصرة .. إبطال مفعول 3 قنابل وتحرير فتاة اختطفتها عصابة منذ 4 اشهر

بغداد.. امرأة تتفق مع عشيقها على خطف وقتل زوجها ورميه في المجاري

Date: 2020-09-06 08:31:25
بغداد.. امرأة تتفق مع عشيقها على خطف وقتل زوجها ورميه في المجاري

خلافات فيسبوكية تودي بحياة كربلائي واعتقال متهمين أحدهما سرق 60 مليونا في بغداد

Date: 2021-03-21 09:00:15
خلافات فيسبوكية تودي بحياة كربلائي واعتقال متهمين أحدهما سرق 60 مليونا في بغداد

بغداد.. مجهول يقتل صاحب مولدة بسلاح كاتم

Date: 2021-02-26 14:54:05
بغداد.. مجهول يقتل صاحب مولدة بسلاح كاتم

شرطة بغداد تكشف عن جريمة قتل تمت تغطيتها كحادث انتحار

Date: 2021-02-15 05:31:09
شرطة بغداد تكشف عن جريمة قتل تمت تغطيتها كحادث انتحار

القبض على 5 من عناصر داعش في بغداد وصلاح الدين

Date: 2021-02-27 07:18:10
القبض على 5 من عناصر داعش في بغداد وصلاح الدين

مصدر أمني: القوات الامريكية تتصدى لصواريخ بمحيط مطار بغداد وتضرر منازل

Date: 2021-01-23 07:25:44
مصدر أمني: القوات الامريكية تتصدى لصواريخ بمحيط مطار بغداد وتضرر منازل

بـ"كمين محكم".. الإطاحة بمسؤول داعشي في بغداد

Date: 2020-12-09 08:08:08
بـ"كمين محكم".. الإطاحة بمسؤول داعشي في بغداد