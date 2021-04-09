الكشف عن جريمة قتل غامضة لحدث والقبض على الجاني في بغداد .. صورة + 18

شفق نيوز/ أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد يوم الجمعة أن مفارزها تمكنت من كشف جريمة قتل غامضة لحدث قضى خنقا بقطعة قماش، والعثور على جثته مرمية في موقع للطمر الصحي في منطقة المعامل شرقي العاصمة بغداد.

وقالت المديرية في بيان اليوم، "فبعد إحالة الأوراق التحقيقية الى مكتب مكافحة إجرام حسينية المعامل والمباشرة بتشكيل فريق عمل للتحقيق بالحادث والتحري وجمع المعلومات التي أثمرت بالتوصل الى المتهم الجاني وإلقاء القبض عليه، واعترف بعد مواجهته بالأدلة والتعمق بالتحقيق معه بقيامه باستدراج المجنى عليه إلى داره من خلال استئجاره بحجة التوصيل.

واوضح البيان انه بعد التمكن من المجنى عليه داخل الدار قام بربط يديه بأسلاك كهربائية وخنقه بواسطة قطعة قماش ووضع فراش ثقيل واغراض فوقه للتأكد من قتله وسرقة دراجة المجنى عليه والتي يعمل بها للأجرة ثم إخراج جثته ورميها في منطقة بعيدة تستخدم للطمر الصحي، ليتم تدوين أقوال المتهم بالاعتراف وتصديقها قضائيا أمام قاضي التحقيق وقرر توقيفه عن جريمة القتل العمد استنادا لأحكام المادة ٤٠٦ ق.ع.