الكشف عن جريمة غامضة في بغداد.. قتل زوجته وقال إنها انتحرت

شفق نيوز/ كشفت مديرية مكافحة الإجرام بوزارة الداخلية العراقية، اليوم الاثنين، جريمة قتل غامضة لامرأة من قبل زوجها في العاصمة بغداد.

وقالت في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد تمكنت من الكشف عن جريمة قتل غامضة لامرأة سجلت على أنها انتحار"، مبينة أنه "لغموض الحادث أحيلت الأوراق التحقيقية إلى مكتب مكافحة إجرام الكاظمية".

واضافت أنه "تم تشكيل فريق عمل والانتقال الى محل الحادث، وبعد التحري وجمع المعلومات تبين أن الحادث جنائي"، موضحة أنه "لدى إجراء التحقيق مع زوج المجنى عليها ومواجهته بالأدلة أنهار واعترف صراحة عن قيامه بقتل المجنى عليها (زوجته) بسبب خلافات عائلية".

وأشار البيان، إلى "أقواله دونت بالاعتراف ابتدائيا وصدقت قضائيا"، مؤكدا ً أن "إجراء كشف الدلالة جاء مطابقاً للحقيقة ليتم توقيفه وفق أحكام المادة ٤٠٥ من قانون العقوبات".