سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الكشف عن جريمة غامضة في بغداد.. قتل زوجته وقال إنها انتحرت

Category: أمـن

Date: 2022-04-18T08:00:13+0000
الكشف عن جريمة غامضة في بغداد.. قتل زوجته وقال إنها انتحرت

شفق نيوز/ كشفت مديرية مكافحة الإجرام بوزارة الداخلية العراقية، اليوم الاثنين، جريمة قتل غامضة لامرأة من قبل زوجها في العاصمة بغداد.  

وقالت في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد تمكنت من الكشف عن جريمة قتل غامضة لامرأة سجلت على أنها انتحار"، مبينة أنه  "لغموض الحادث أحيلت الأوراق التحقيقية إلى مكتب مكافحة إجرام الكاظمية".

واضافت أنه "تم تشكيل فريق عمل والانتقال الى محل الحادث، وبعد التحري وجمع المعلومات تبين أن الحادث جنائي"، موضحة أنه "لدى إجراء التحقيق مع زوج المجنى عليها ومواجهته بالأدلة أنهار واعترف صراحة عن قيامه بقتل المجنى عليها (زوجته) بسبب خلافات عائلية".

وأشار البيان، إلى "أقواله دونت بالاعتراف ابتدائيا وصدقت قضائيا"، مؤكدا ً أن "إجراء كشف الدلالة جاء مطابقاً للحقيقة ليتم توقيفه وفق أحكام المادة ٤٠٥ من قانون العقوبات".

related

طلبت الزواج فقتلها بـ"غدارة".. تفاصيل جديدة بمقتل شرطية بسامراء ومفاجأة بمهنة الجاني

Date: 2022-01-23 20:45:20
طلبت الزواج فقتلها بـ"غدارة".. تفاصيل جديدة بمقتل شرطية بسامراء ومفاجأة بمهنة الجاني

الكشف عن تفاصيل جريمة قتل فتاة حسناء وسط بغداد أشعلت مواقع التواصل

Date: 2021-08-26 12:41:20
الكشف عن تفاصيل جريمة قتل فتاة حسناء وسط بغداد أشعلت مواقع التواصل

شاب يقدم على قتل عائلة كاملة وأحد أفرادها ينجو بإصابة جنوبي بغداد

Date: 2021-08-10 14:10:09
شاب يقدم على قتل عائلة كاملة وأحد أفرادها ينجو بإصابة جنوبي بغداد

في محافظتين.. مجهولون يقتلون مزارعا بطريقة الإعدام وضابطة تصيب منتسبا بطلقة نارية

Date: 2022-03-10 11:25:28
في محافظتين.. مجهولون يقتلون مزارعا بطريقة الإعدام وضابطة تصيب منتسبا بطلقة نارية

بغداد.. امرأة تتفق مع عشيقها على خطف وقتل زوجها ورميه في المجاري

Date: 2020-09-06 08:31:25
بغداد.. امرأة تتفق مع عشيقها على خطف وقتل زوجها ورميه في المجاري

بعد ساعات من الجريمة.. القبض على قتلة موظفة هيئة التقاعد في بغداد

Date: 2022-02-17 11:05:36
بعد ساعات من الجريمة.. القبض على قتلة موظفة هيئة التقاعد في بغداد

بمحافظتين.. مجهولون يفتحون نيران اسلحتهم تجاه مواطن ورجل يقتل زوجته

Date: 2022-01-24 09:34:49
بمحافظتين.. مجهولون يفتحون نيران اسلحتهم تجاه مواطن ورجل يقتل زوجته

بسبب "بوري ماء".. عسكري متقاعد يُجهز على مدرس في بغداد (تحديث)

Date: 2022-02-21 08:14:15
بسبب "بوري ماء".. عسكري متقاعد يُجهز على مدرس في بغداد (تحديث)