الكشف عن تفاصيل "أمسية الرعب" في حي الجامعة ببغداد: مطلق النار "متسول"

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني، يوم الثلاثاء، عن تفاصيل تبادل إطلاق النار بين "متسول" وشرطة النجدة في حي الجامعة ببغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الشخص الذي ظهر في مواقع التواصل الاجتماعي وهو يطلق النار في الهواء وباتجاه دورية لشرطة النجدة في الجامعة، يسكن الجزرة الوسطية بالقرب من جسر الخضراء".

واوضح انه "اثناء القبض عليه بتهمة التسول قام بسرقة سلاح نوع كلاشنكوف من داخل دورية النجدة". واشار المصدر الى ان "المتهم تمكن من الهرب والرمي باتجاه دورية النجدة 3 اطلاقات نارية في الهواء".

ولفت الى انه "تم القبض عليه واخذ السلاح من قبل دورية اخرى"، مؤكدا "ارساله الى مستشفى اليرموك لقياس درجة السكر وفحصه من للمواد المخدرة، لكن تعذر على المستشفى من تزويد القوة بتقرير لعدم وجود جهاز "فحص".

وبين انه "تم اخذ المتهم وايداعه التوقيف اجراء اصولي".