الكشف عن تفاصيل إعفاء الضباط والآمرين بعد استهداف مطار بغداد

شفق نيوز- بغداد

كشف مصدر أمني، يوم الأحد، عن تفاصيل إعفاء الضباط والآمرين على خلفية استهداف مطار بغداد الدولي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "على خلفية ما حصل من هجوم مزدوج على مركز الدعم اللوجستي في مطار بغداد الدولي، جرى إعفاء عدد من الضباط والآمرين".

وأضاف أن "الإعفاءات شملت كل من: آمر اللواء 55 فرقة 17، وآمر الفوج المسؤول عن القاطع، وضابط استخبارات اللواء 55، وضابط استخبارات الفوج، وعدد من ضباط القطاع ضمن قيادات الشرطة الاتحادية".

وكانت خلية الإعلام الأمني، كشفت اليوم، عن تعرض مطار بغداد ومحيطه إلى هجوم بـ (5) صواريخ، أسفر عن إصابة (4) من موظفي وعناصر أمن المطار، إضافة إلى مهندس بجروح متفاوتة.

وبنيت أنه على خلفية الاستهداف، صدرت التوجيهات والأوامر بإعفاء آمري القواطع وضباط الاستخبارات في القاطع المعني.